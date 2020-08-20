Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu'nda hakemlik yapıp aynı zamanda elektrikçilik mesleğini icra eden 33 yaşındaki Richard Scott, Drumnakelly'nin County Armagh bölgesindeki ana trafoda meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Elektrik şirketi NIE Networks, Scott'ın yakın çevresini yasa boğan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kuzey İrlanda futbolu, üst seviye hakemlerinden Richard Scott'ın hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor. Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu'nda hakemlik yapan, aynı zamanda da bir elektrikçi olan Scott, 19 Haziran Çarşamba sabahı Drumnakelly'nin County Armagh bölgesindeki ana trafoda meydana gelen kazada ölümcül bir şekilde yaralandı ve hayata gözlerini yumdu.

Kuzey İrlanda'da elektrik işlerini yürüten NIE Networks, 33 yaşındaki hakemin ölümüne sebep olan olayla ilgili soruşturma açtığını dile getirirken futbol dünyasından da taziye mesajları geldi.

"İYİ DİLEKLERİMİZ AİLESİ VE YAKINLARIYLA"

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, Twitter'dann yaptığı açıklamada "Federasyon olarak hakemlerimizden Richard Scott'ın ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendik. Tüm iyi dileklerimiz Richard'ın ailesi, arkadaşları ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte" ifadelerine yer verdi.