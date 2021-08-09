Kuzey'in kralı Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da
Bordo-Mavililer, Parma'dan Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki forvet oyuncusu için 5 milyon euro civarında bonservis bedeli ödenecek. Trabzonspor yaptığı paylaşımda 'Kral' tacı koyarak, taraftarını heyecana soktu.
Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini 'alev' ve 'kral tacı' emojisiyle duyurdu. Bordo-Mavili ekip, İtalyan ekibi Parma'ya 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.
14 NUMARALI FORMA
Sabah'ın haberine göre; Cornelius, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyecek. Bugün Trabzon'a gelecek Danimarkalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imzasını atacak.