Kuzey'in kralı Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da

Bordo-Mavililer, Parma'dan Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki forvet oyuncusu için 5 milyon euro civarında bonservis bedeli ödenecek. Trabzonspor yaptığı paylaşımda 'Kral' tacı koyarak, taraftarını heyecana soktu.