Kuzey'in kralı Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da
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Kuzey'in kralı Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da

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Bordo-Mavililer, Parma'dan Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki forvet oyuncusu için 5 milyon euro civarında bonservis bedeli ödenecek. Trabzonspor yaptığı paylaşımda 'Kral' tacı koyarak, taraftarını heyecana soktu.

Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini 'alev' ve 'kral tacı' emojisiyle duyurdu. Bordo-Mavili ekip, İtalyan ekibi Parma'ya 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Kuzey'in kralı Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da

14 NUMARALI FORMA

Sabah'ın haberine göre; Cornelius, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyecek. Bugün Trabzon'a gelecek Danimarkalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imzasını atacak.

Kuzey'in kralı Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da
Kuzey'in kralı Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da
Kuzey'in kralı Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da
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