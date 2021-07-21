Kuzenlerine özenerek başladığı tekvandoda dünya şampiyonluğuna ulaşan Azra Çavuş, gözünü olimpiyata dikti Açıklaması

Kuzenlerine özenerek 8 yıl önce başladığı tekvandoda dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Azra Çavuş (17) madalya koleksiyonuna olimpiyat madalyası eklemek istiyor.

Kuzenlerine özenerek 8 yıl önce başladığı tekvandoda dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Azra Çavuş (17) madalya koleksiyonuna olimpiyat madalyası eklemek istiyor.

Tekirdağ'da yaşayan Azra, kuzenleri Işıl ve İdil Zafer'e özenerek tekvandoya başladı.

Azra, okuldan ve ödevlerinden arta kalan zamanlarında gittiği spor salonunda antrenörü Oğuzhan Tokgöz nezaretinde çalışmalarını sürdürdü.

Milli sporcu Azra, azmi ile kısa sürede önemli performanslar sergilemeye başladı. Azra, çalışmasının karşılığını 2017'de Mısır'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kiloda dünya şampiyonu olarak aldı.

Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarına devam eden milli sporcu, 2019'da İspanya'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda da 44 kiloda altın madalya kazandı.

Azra, madalyalarına olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

Azra Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların istediği zaman neleri başarabildiğini gösterdiği için gururlu olduğunu söyledi.

Uluslararası müsabakalarda her zaman Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ifade eden Azra, "İlk spora başladığımda biraz zorlandım. Maçlara çıkmaya başladığımda kaybettiğim maçlar olunca sporu bırakmak istediğim zamanlar oldu. Yenilince üzülsem de pes etmedim ve 8 yıldır tekvandoya devam ediyorum. İlk önemli derecemi 2017 yılında katıldığım Türkiye şampiyonasında aldım ve orada Türkiye ikincisi oldum. Türkiye ikincisi olarak milli takım seçmelerine katıldım ve birinci oldum." dedi.

Azra, başarılı oldukça tekvandoyu daha çok sevdiğini dile getirdi.

Mısır'daki dünya şampiyonluğunun kariyerindeki en iyi motivasyon kaynağı olduğunun altını çizen Azra, "Milli takım seçmelerinde birinci olarak Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Mısır'da düzenlenen şampiyonada dünya şampiyonu oldum. Şampiyon olmak gurur vericiydi. Ülkemi de en iyi şekilde temsil ederek gururlandırdığım için mutluydum." ifadelerini kullandı.

Her zaman daha iyi olmak için çalıştığını belirten milli sporcu, şunları kaydetti:

"2019 yılında da milli takım seçmelerine birinci olarak katıldım ve Avrupa şampiyonasına gittim. Kuzenimle beraber gitmiştik Avrupa şampiyonasına, orada da 44 kiloda şampiyon oldum. Maçlara çıkarken çok heyecanlanıyorum çünkü orada bir ülkeyi temsil ediyorum, ülkemizin bayrağını dalgalandırıyorum. Bu benim ve ailem için gurur verici. Kadın sporcu olarak bu önemli dereceleri kazandığım için çok mutluyum. Bütün kızlara da örnek olursam mutlu olurum. Bundan sonra da büyüklerde olimpiyatlara gidip madalya koleksiyonuma olimpiyat madalyasını da eklemek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman