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Kuyumcular altının geleceği hakkında kararsız

Kuyumcular altının geleceği hakkında kararsız Küresel piyasada altının ons fiyatı yükselince iç piyasada gram altın 400 lirayı gördü.

16.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:44

Kuyumcular altının geleceği hakkında kararsız

İSTANBUL - Küresel piyasada altının ons fiyatı yükselince iç piyasada gram altın 400 lirayı gördü. Altının gelecekteki yönü hakkında kuyumcuların tahminleri birbiriyle uyuşmadı.

Güvenli liman olarak nitelendirilen altın, pandemide ikinci dalga beklentisi ve ABD ile Çin arasındaki gerginliğin etkisiyle yükselişe geçmişti. Yaşanan bu gelişmeler altın onsunun 1800 dolara yükselmesine neden oldu. Dolar kuru hareketine bağlı olarak gram altının fiyatı iç piyasada 400 lira, tam altın 2 bin 600 lira, yarım altın bin 300 lira, çeyrek altın 655 lira civarında geziniyor.

Altının geleceği konusunda kuyumcular da kararsız durumdalar. Bir kuyumcu altının yükselişinin devam edeceğini söylerken, diğer bir kuyumcu ise sınırlı da olsa gerileme bekliyor.

"Yükseliş sürecek"

Altının yükselişini değerlendiren kuyum esnafı Erdoğan Arslan, "Korona virüs pandemisi ve altının onsunun yükselmesi nedeniyle iç piyasada altın fiyatlarını yükseltti. Bu beklenen bir durumdu. Vatandaş yatırım amaçlı işçiliksiz olan bilezik ve gram altın alabilir. Sezonumuz tam olarak açılmadı. Korona virüs nedeniyle herkes İstanbul'dan kaçış yaptı. Tatile çıkan vatandaşımız çok, vatandaşlar tatilden döndüğünde işlerimiz açılır diye düşünüyorum. Altında gelecek için öngörümüz yükselmesidir, bu bilinen bir durum. Ufak-tefek olsa da yükselmeye devam edecektir. Şu anda gram altın ve Ata Lira rağbet var. Çeyrek altın daha çok düğün ve nişanda kullanılıyor" dedi.

"Bu süreçte altına yatırımı önermiyorum"

Bir diğer kuyumcu Onur Güneş ise şöyle konuştu: "Altının yükselişi, korona virüs pandemisi ve doların yükselmesinden kaynaklanıyor. Şu anda vatandaşın altına olan ilgisi zayıf, alım gücü biraz daha düşük. Pandemi insanlar sadece gıda yoğun ilgi gösterdi. Şu anda satışlarımız düşük. Düğün sezonu açıldı, ilerleyen zamanlarda biraz hareket bekliyoruz. Vatandaş, yatırım olarak çeyrek altın, yarım altın, Ata lira, has altını düşünüyor. Bu süreçte altına yatırımı önermiyorum. Bu yükseliş düşebilir de. Fiyatlar düşerse işlerimiz açılır".

Kuyumcular altının geleceği hakkında kararsız

Kaynak: İHA

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