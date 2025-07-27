Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk Mobil'e problem mi var (Oturum sonlanmıştır, tekrar giriş yapınız) 27 Temmuz Pazar?

Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk Mobil'e problem mi var (Oturum sonlanmıştır, tekrar giriş yapınız) 27 Temmuz Pazar?
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Kuveyt Türk bankasının mobil uygulamasında 27 Temmuz Pazar günü erişim sorunu yaşandı. Müşteriler, uygulamaya giriş yapamadıklarını ve 'Kuveyt Türk çöktü mü?' sorusunun cevabını aradılar. Bankanın resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklamalar bekleniyor. Uygulamadaki kesintinin nedeni ve ne zaman düzeltileceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk Mobil'e problem mi var?

Kuveyt Türk mobil uygulamasında öğle saatlerinde kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşadı. Banka müşterileri, uygulamadaki sorunun kaynağını merak ediyor; Kuveyt Türk'ün resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklamalar bekleniyor. Kuveyt Türk gerçekten çöktü mü? 27 Temmuz Pazar günü mobil uygulamada bir arıza mı meydana geldi? Kuveyt türk çöktü mü? Kuveyt Türk Mobil'e problem mi var

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KUVEYT TÜRK ÇÖKTÜ MÜ?

Kuveyt Türk mobil uygulamasında bugün öğle saatlerinde erişim problemi yaşandığı bildirildi. Uygulamayı kullanamayan vatandaşlar, "Kuveyt Türk çöktü mü, neden giriş yapılamıyor?" gibi soruların cevabını aradı.

Kullanıcılar şikayetlerini sosyal medyadan dile getirdi.

Bazı şikayet mesajları:

"Kuveyt Türk Mobile giremiyoruz"

"Arkadaşlar, Kuveyt Türk mobil bankacılıkta erişim sorunu yaşayanlarınız var mı?"
"Kuveyt Türk internet bankacılığına neden giremiyoruz?"

"Kuveyt Türk hesaba giriş yapmıyor"
"Kuveyt Türk uygulamasına giremiyorum"

"Kuveyt Türk internet bankacılığına neden giremiyoruz?"

BANKADAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konu ile ilgili olarak Kuveyt Türk yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, mobil uygulamadaki kesintinin nedeni ve ne zaman düzeltileceği konusunda bankanın sosyal medya kanallarından bilgi paylaşmasını bekliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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