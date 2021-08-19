KUTO mali gücüyle pandemide de üyelerine nefes oldu
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KUTO mali gücüyle pandemide de üyelerine nefes oldu

KUTO mali gücüyle pandemide de üyelerine nefes oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Covid-19 salgınının işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek üzere hayata geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi için mali kaynaklarını kullanan Kuşadası Ticaret Odası, üyelerine bir kez daha düşük faizli kredi hacmi oluşturdu.

Covid-19 salgınının işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek üzere hayata geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi için mali kaynaklarını kullanan Kuşadası Ticaret Odası, üyelerine bir kez daha düşük faizli kredi hacmi oluşturdu.

"17 milyon kredi hacmi oluşturuldu"

Bugüne kadar 8 defa hayata geçen TOBB nefes kredisinin üyeleri için önemli bir kaynak olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; böyle zor bir dönemde üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılayacak önemli bir kaynak olan nefes kredisi için 8. kez mali imkanlarımızı kullandık. Son olarak 1 milyon 300 bin TL yatırdık, 17 Milyon TL kredi hacmi oluşturduk. Düşük faizli ve 6 ay tamamen ödemesiz kredinin bir nebze de olsa nefes aldırdığını umuyorum. Üyelerimiz, projeye destek veren sekiz ayrı bankadan nefes kredisi kullanabildiler. Ticaret Odası olarak kaynaklarımızı, mali gücümüzü seferber ederek ihtiyaç duyulan her dönemde üyelerimizin yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Pandeminin sona ermesi, etkilerinin en kısa sürede silinerek tüm sektörlerde işlerin ve işletmelerin normale dönmesi ise en büyük arzumuz" diye konuştu - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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