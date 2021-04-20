Kütahya'nın tarihi mekanlarında öğrencileriyle tenis oynayıp gençleri spora çağırıyor

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörü Mert Kaya, tenis sporuna dikkati çekmek amacıyla kentin tarihi alanlarında öğrencileriyle tenis oynuyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörü Mert Kaya, tenis sporuna dikkati çekmek amacıyla kentin tarihi alanlarında öğrencileriyle tenis oynuyor.

"Sporun Gelişimi, Tarihin Tanıtımı" adlı proje hazırlayan Kaya, bu kapsamda portatif file, raket ve topları alıp öğrencileri ile tarihi bölgelere gidiyor.

Tenis oynarken çekilmiş kısa videoları sosyal medya platformlarından paylaşan Kaya'nın bu çalışması ilgiyle izleniyor.

Tarihi alanlarda insanların dikkatini çekmeyi başaran Kaya ve öğrencileri, zaman zaman vatandaşlarla da tenis oynuyor.

Mert Kaya, AA muhabirine, tenis sporunun Türkiye'de çok yaygın olmayan branşlar arasında yer aldığını söyledi.

Bu duruma kayıtsız kalmak istemediği için zaman zaman farklı görevlerdeki insanlara ulaşarak tenisi anlattığını belirten Kaya, "Gençlik ve Spor Bakanımızın, Kütahya'yı ziyaretlerinde bizlere 'sporu sokağa yayın' diye talimatları olmuştu. Ben de tenise dikkati çekerken tarihi zenginliği ile ön plana çıkan güzel Kütahya'mızın tarihi alanlarını da tanıtmak istedim." dedi.

Yaşayan İnsan Hazinesi de raketi eline aldı

Kaya, bugüne kadar Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, merkeze bağlı Sabuncupınar ve İnli köyleri civarında yer alan Frig Vadisi, kent merkezinde bulunan Germiyan Sokağı ve Hisar Kalesi'nde tenis oynadıklarını aktardı.

Etkinlikler sırasında yaşadıklarına değinen Kaya, "Kütahya'mızın tarihi alanlarını ziyaret eden insanlar bizi tenis oynarken görünce önce şaşırıyor. Zaman zaman eline raket alıp bizimle tenis oynayan da çıkıyor. Örneğin Germiyan Sokağı'nda etkinliğimizi gerçekleştirirken UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü verilen çini sanatçısı Mehmet Gürsoy ile tenis oynadık. Bu bizi oldukça mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaya, yaptıkları çalışmayla hem tenis sporunu sokağa yaydıklarını hem de tarihi alanların tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Projeye katılan 15 yaşındaki öğrencilerden İran asıllı Mojan Amin Veziri de çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

7 yaşındaki Yusuf Ölçen ise yaklaşık 2 yıldır tenis oynadığını anlatarak, "İleride milli takıma girmeyi hedefliyorum. Mert hocanın projesinde olduğum için çok mutluyum. Tarihi alanlarda tenis oynamak çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan