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Kütahya'daki semt pazarlarına fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Ekonomi

- Kütahya'daki semt pazarlarına fahiş fiyat denetimi Kütahya'da, pazarda ve marketlerde bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışları sonrası, vatandaşların talebi üzerine fahiş fiyat denetimleri artırıldı.

KÜTAHYA (İHA) - - Kütahya'daki semt pazarlarına fahiş fiyat denetimi

KÜTAHYA - Kütahya'da, pazarda ve marketlerde bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışları sonrası, vatandaşların talebi üzerine fahiş fiyat denetimleri artırıldı.

Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, semt pazarlarında denetimlerini artırdı. Fahiş fiyatın önü geçmek isteyen ekipler, fatura ve satış fiyatı üzerinden değerlendirme yapıyor.

Semt pazarlarından artan fiyatlara yönelik vatandaşın mağdur edilmemesi için fahiş fiyat satışı denetimlerinin devam ettiğini söyleyen Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, "Kütahya'da ki pazarlarımızda 3 gündür Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli ile birlikte pazar denetimlerimiz gerçekleştiriliyor. Pazar yerlerimizde şuan için her hangi bir sıkıntı yok, fiyatlarımızda gayet normal fiyatlarda. Domates 2 ile 3 lira, biber 3 ila 5 lira, kabak ve salatalık 3 ila 5 lira arasında değişiyor. Bakanlık sayfamızda her gün fiyatlar belirleniyor ve bizler oradaki fiyatlara göre satışlarımızı yapıyoruz. Gelen denetimler ise Ticaret İl Müdürlüğü personeli ise faturalarımıza bakıyorlar, faturadaki alış-satışlara bakıyorlar. Şuan için fahiş fiyat olmuyor ancak olduğu zaman ise cezai işlem uygulanıyor. Son günlerde domateste bir hareketlilik ve fiyat artışı var. Onun neden ise tarlaların bitme noktasına gelmesinden, Antalya domatesinin henüz başlamamasından dolayı hurma domateste hızlılık var. Budan 10 gün önce 1 ila 1,5 lira olan hurma domates bugün 2,5-3 lira arasından satışı yapılıyor" diye konuştu.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği açıklandı.

Kütahya'daki semt pazarlarına fahiş fiyat denetimi

Kütahya'daki semt pazarlarına fahiş fiyat denetimi

Kütahya'daki semt pazarlarına fahiş fiyat denetimi

Kütahya'daki semt pazarlarına fahiş fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kütahya'daki semt pazarlarına fahiş fiyat denetimi - Haberler Ekonomi
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