Kütahya'da yerli ve milli tohum seferberliği
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Kütahya'da yerli ve milli tohum seferberliği

Kütahya'da yerli ve milli tohum seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2020-2021 Bitkisel Üretim Sezonu'nda, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde kurulumu gerçekleştirilen Arpa ve Buğday demonstrasyon alanlarının hasatlarının tamamlandığı bildirildi.

2020-2021 Bitkisel Üretim Sezonu'nda, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde kurulumu gerçekleştirilen Arpa ve Buğday demonstrasyon alanlarının hasatlarının tamamlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, "Yerli ve milli tohumlarımızdan farklı buğday çeşitleriyle 111 dekar alanda (TEKFEN 1013, 2038, 2064, 2071, Aytenabla, Bayraktar2000, Tosunbey, Şanlı, İmren, Eminbey, Şehzade, Tuğra, Taner, Bozkır) kurulan demonstrasyon çalışmalarında dekarda 292 kilogram verim elde edilmiş olup, en yüksek verim TEKFEN 1013 çeşidiyle dekarda 700 kilograma olarak sonuçlanmıştır. Yerli ve milli tohumlarımızdan farklı arpa çeşitleriyle 35 dekar alanda (Burakbey, Tosunpasa, Bozlak, Zeynelağa, Avc12002, Ayrancı) kurulan demonstrasyon çalışmalarında ortalama dekarda 386 kilogram verim elde edilmiş olup, en yüksek verim Zeynelağa çeşidi ile dekarda 550 kilogram olarak sonuçlanmıştır. Ayrıca Demonstrasyon sonucunda son zamanlardaki yaşanan kuraklıklara rağmen yüksek verim alınan arpa ve buğday çeşitlerinin çiftçilere tanıtım amaçlı eğitim ve yayım faaliyetleri yapılarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'da yerli ve milli tohum seferberliği
Kütahya'da yerli ve milli tohum seferberliği
Kütahya'da yerli ve milli tohum seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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