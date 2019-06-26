Kushner 50 milyar dolarlık "Refah için Barış" planını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, 50 milyar dolarlık "Refah için Barış" planını açıkladı. Kushner, ekonomi planının Filistin'de büyümeye katkı sağlayacağını, işsizliği yüzde 10 düşüreceğini ve yaklaşık 1 milyon iş imkanı yaratacağını öne sürdü
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadarki tarihin en kapsamlı ekonomi planını hazırladıklarını söyledi.
Kushner, Körfez ülkesi Bahreyn'in başkenti Manama'da başlayan ve Suudi Arabistan yönetiminin doğrudan destek verdiği ancak Filistin ile Arap dünyasının genel anlamda boykot ettiği ekonomi çalıştayının açılış konuşmasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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