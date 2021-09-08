Kuşadasıspor, ZTK'da bir üst tura yükseldi
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Kuşadasıspor, ZTK'da bir üst tura yükseldi

Kuşadasıspor, ZTK'da bir üst tura yükseldi
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Spor

STAT: Özer TürkHAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Gökmen Çambel (xx), Atakan Tutan (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hayrullah (xxx) (Dk. 74 Yakal xx), Galip (xxx) (Dk. 74 Özcan xx), Mustafa (xx), Yiğit Gökoğlan (xxx) (Dk.

STAT: Özer TürkHAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Gökmen Çambel (xx), Atakan Tutan (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hayrullah (xxx) (Dk. 74 Yakal xx), Galip (xxx) (Dk. 74 Özcan xx), Mustafa (xx), Yiğit Gökoğlan (xxx) (Dk. 79 Ferhat xx), Murat (xx), Mehmet Bağlı (xx), Sıddık (xx), Özer Ozan (x) (Dk. 46 Eren xxx), Emre (xx), Selahattin (xx) (Dk. 75 Semih xx) MODAFEN: Reşat (x) - Barın (x) (Dk. 73 Yiğit Yılmaz x), Hüseyin Cankut (x), Hakan (xx), Mert (x), Umut (xx), Muhammed Şura (xx), Haktan (xx), Emirhan (x) (Dk. 73 Muhammed Emir xx), Efe Niyazi (x), Yunus Emre (x)GOLLER: Dk. 61 Mustafa, Dk. 65 Emre, Dk. 72 Yiğit Gökoğlan (Kuşadasıspor)SARI KART: Sıddık (Kuşadasıspor)

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Kuşadasıspor, evinde Modafen FK'yı mağlup ederek tur atladı: 3-0. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 61'inci dakikada Mustafa, 65'inci dakikada Emre ve 72'nci dakikada Yiğit Gökoğlan attı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den yıllar sonra TFF 3'üncü Lig'e çıkarak profesyonel kategoriye dönen Kuşadasıspor, maçtan önce şampiyonluk kupasına da kavuştu. Kuşadasıspor'a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi. Kupa törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı.


- Kuşadası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

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