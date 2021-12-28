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Kuşadasıspor'da Kılıç 5 takviye istedi

Kuşadasıspor'da Kılıç 5 takviye istedi
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İskenderunspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak ilk yarıyı 28 puanla Play-Off hattının bir basamak gerisinde 7'nci sırada tamamlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Erman Kılıç, yönetimden ara transferde 5 takviye istedi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İskenderunspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak ilk yarıyı 28 puanla Play-Off hattının bir basamak gerisinde 7'nci sırada tamamlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Erman Kılıç, yönetimden ara transferde 5 takviye istedi. Özellikle savunma ve forvet hattında taze kana ihtiyaç duyduklarını belirten Kılıç, "Devre arası itibariyle puan cetvelinde bulunduğumuz konum kötü değil. Yapacağımız transferlerle kadromuzu güçlendirdikten sonra ikinci yarıda taraftarlarımız çok daha iyi bir Kuşadasıspor izleme fırsatı bulacak. Kadrodan 5 veya 6 oyuncuyla da yollarımızı ayırabiliriz" dedi.

Siyah-beyazlı ekip ikinci yarı maratonu öncesi 3 Ocak'ta Antalya'da 11 günlük kampa girecek.


Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Spor Haberleri

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