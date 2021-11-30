Kuşadası otellerinde yılbaşı rezervasyonlarında Balkanlar hareketliliği

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, yılbaşı rezervasyonlarında başta Bulgaristan ve Romanya olmak üzere Balkanlar'dan yoğun talep aldıklarını bildirdi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanlığını da yapan Özden, AA muhabirine, geçen yıla göre oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Turizmdeki hareketliliğin bu yıl iyi olmasına rağmen Kovid-19 salgını öncesini içeren 2019'daki rakamları yakalayamadıklarını anlatan Özden, "Bu sezonu 2019 yılına göre sanıyorum yüzde 30 daha az bir rakamla kapatırız. Ama kış sezonunda açık olan bütün oteller bir şekilde iş yaptı. Dolayısıyla turizmde bu sene bir hareket oldu. Bir sıkıntı yaşamadık." dedi.

Güvenli turizm sertifikası alan otellerin bunu düzgün şekilde uyguladığını, salgın veya sağlık sıkıntıları yaşamadıklarını ifade eden Özden, kış sezonunda yabancı turist hareketliliğinin sürdüğünü dile getirdi.

Yılbaşı için de umut veren gelişmelerin yaşandığını belirten Özden, şunları kaydetti:

"Yılbaşında ciddi bir talep var. Bazı oteller yabancılarla anlaştı. Bu oteller zaten dolmuş durumda. Bunun dışında yerli pazarda da ciddi bir talep var. İlçede yılbaşı için çok fazla otel açık değil ama açık otellerin de önemli oranda dolacağını düşüyorum. Bu da sezonu iyi kapatacağımız anlamına geliyor. Kayıpların tamamını telafi edemeyiz ama iyi kapatacağız. Bölgemizde dış talepte Balkan ülkeleri ağırlıklı. Bulgaristan başta olmak üzere Romanya ve diğer ülkelerden ayrıca Almanya'dan rezervasyonlar var. Antalya bölgesinde ise hem Balkanlar hem Rusya'dan talep var."

Yerli misafirler için 2, Balkanlar'dan gelen turistler için ise 4 günlük paket programlar hazırladıklarını bildiren Özden, Noel nedeniyle farklı Avrupa ülkelerinden 23 Aralık'tan itibaren 10 günlük paket satışlarının da başladığını sözlerine ekledi.