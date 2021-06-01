Kuşadası normalleşme sürecine umutla girdi
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Kuşadası normalleşme sürecine umutla girdi

Kuşadası normalleşme sürecine umutla girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası'nda, kademeli normalleşme döneminin 2'nci etabının başlamasıyla restoran ve kafeler açıldı.

Kuşadası'nda, kademeli normalleşme döneminin 2'nci etabının başlamasıyla restoran ve kafeler açıldı. Müşteri kabulüne başlayan esnaf mutlu oldu.

Yeni dönem, işletmelerini hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleyip, müşteri kabul etmeye başlayan esnaf tarafından büyük bir umut ve sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bugün müşterilerine kapılarını açan tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan'da kapanan restoran ve kafe ve çay bahçesi gibi mekanlar, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar ile kapılarını müşterilerine yeniden açtı. Kuşadası'ndaki işletmeler, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek oturma düzenlerini yüzde 50 kapasiteye göre ayarladı. Yeni kademeli normalleşme sürecine geçilmesi, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yenilenen turistik çarşılardaki esnafı da çok mutlu etti.

"Yeni sezona umutla bakıyoruz"

Sevgi Sokak'ta 5 yıldır kafe işletmeciliği yapan Necdet Yıldız, "Pandemi nedeniyle uzun süredir zor günler geçiriyoruz. Normalleşme sürecinin Haziran ayında başlaması bizim yeni sezona umutla bakmamızı sağladı. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel de turistik çarşılarımızı baştan aşağıya yenileyerek esnafa önemli bir hizmette bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Baydığın Erdoğan ise "Sezonun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı müşterilerimizi ağırlamaya başladık. Belediyemiz, tam kapanmanın olduğu dönemleri çok iyi değerlendirerek çarşılarımızı yeniledi. Bu anlamda artık her şeyimiz tam. Şimdi yerli ve yabancı turistleri ağırlayarak eski günlerimize dönmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Kuşadalı esnaflardan, Mert Yalçın da "Bir yılı aşkın süredir işletmelerimizi düzenli olarak açamıyoruz. Turistik çarşılarımızdaki yenileme çalışmaları da tamamlandı. Yolları ve peyzaj düzenlemeleri ile çarşılarımız çok güzel bir görünüme kavuştu. Kuşadası'nda her şey çok güzel oluyor. Umarım sezon da çok güzel geçer" dedi.

"Rehavete kapılmayalım"

Normalleşmeye geçişin ilk gününde esnafa hayırlı işler dileyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yaklaşık 1.5 yıldır ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan pandemi en başta sosyal ve ekonomik hayatımızı olumsuz yönde etkiledi. Kuşadası Belediyesi olarak sürecin en başından beri toplum sağlığını korumak için gerekli her türlü tedbirleri aldık. Yetki ve imkanlarımız dahilinde esnafımıza destek olabilmek için elimizden geleni yaptık. Öncelikle bugün müşterilerine kapılarını açan tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Ancak tüm hemşerilerimden normalleşme sürecinde de rehavete kapılmayarak kurallara uymalarını rica ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası normalleşme sürecine umutla girdi
Kuşadası normalleşme sürecine umutla girdi
Kuşadası normalleşme sürecine umutla girdi
Kuşadası normalleşme sürecine umutla girdi
Kuşadası normalleşme sürecine umutla girdi
Kuşadası normalleşme sürecine umutla girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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