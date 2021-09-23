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Kuşadası'nda motosiklet korteji düzenlendi

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Kuşadası'nda motosiklet korteji düzenlendi

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle bu yıl Aydın ve İzmir'de düzenlenen FIM Mototour of Nations Turkey devam ediyor.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle bu yıl Aydın ve İzmir'de düzenlenen FIM Mototour of Nations Turkey devam ediyor. Organizasyonun 2. gününde 'Milletler Geçişi' adıyla motosiklet korteji gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan kortej, Kuşadası'nın İzmir girişinden başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sona erdi.

Spor turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Türkiye'ye verilen 'Mototour of Nations Turkey' bütün hızıyla sürüyor. Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen organizasyona 10 ülkeden 120 motosiklet sürücüsü katılıyor.

"Erik Dalı" oynadılar

Mototour of Nations TURKEY'in 2'inci gününde 'Milletler Geçişi' adı verilen bir motosiklet korteji düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kortejde ellerinde ülkelerinin bayraklarını tutan motosikletliler, İzmir yönünden Kuşadası'na giriş yaptı. Kortej, Hülya Koçyiğit ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip eden motosiklet sürücülerinin İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na varmasıyla sona erdi. Sürücüler, meydanda Kuşadası'nın eşsiz deniz manzarasına karşı fotoğrafı çektirdikten sonra, Erik Dalı oynadı. Balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar da alkışlarla tempo tutup motosikletlilere eşlik etti.

"Ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor"

Milletler Geçişi kortejinden sonra bir açıklama yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Öncelikle bizleri Kuşadası'nda misafir eden Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Daha önce bu organizasyon Portekiz, Monako, İtalya, Ürdün ve Tunus'ta düzenlendi. Etkinlik, ülkemizin ve Kuşadası'nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. İlk gün Kuşadası, Pamucak, Gümüldür, Seferihisar, Sığacık, Urla ve Torbalı hattında gerçekleştirdiğimiz tur muhteşem geçti. Organizasyon her açıdan mükemmel ilerliyor" dedi. - AYDIN

Kuşadası'nda motosiklet korteji düzenlendi

Kuşadası'nda motosiklet korteji düzenlendi

Kuşadası'nda motosiklet korteji düzenlendi

Kuşadası'nda motosiklet korteji düzenlendi

Kuşadası'nda motosiklet korteji düzenlendi

Kuşadası'nda motosiklet korteji düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Kuşadası'nda motosiklet korteji düzenlendi - Haberler Spor
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