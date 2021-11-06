Kuşadası'nda kulaçlar üniversite öğrencileri için atıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediyenin verdiği destekle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenlendi.

Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi, "Bir ışık da siz yakın" projesi kapsamında ÇYDD Kuşadası Şubesi tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye genelinden amatör ve profesyonel olmak üzere yaklaşık 120 sporcu katıldı.

1500 ve 3000 metre kategorilerinde yapılan yarışın startını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ile Remzi Çengel verdi. Güvenlik amacıyla AKUT su arama ve kurtarma timi ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı 9 kişilik dalış timi botlarıyla denizde yüzücülere eşlik etti. Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve ÇYDD Kuşadası Şubesi Başkanı Çilen Melek Karakuş tarafından verildi.

"SPORCU DOSTU KENT KUŞADASI"

Kuşadası'nda spor etkinliklerine destek olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Açık Su Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel her zaman sporcuların yanında yer alan bir belediye başkanı. Şampiyonanın gelecek yıl da yapılması için yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

- Kuşadası