Son dakika haberi! Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası düzenlendi
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Son dakika haberi! Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası düzenlendi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kanserli çocuklar yararına yardım kampanyası düzenlendi.

Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası düzenlendi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kanserli çocuklar yararına yardım kampanyası düzenlendi. 3 yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen kampanya 2 gün boyunca devam edecek.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda yapılacak kampanyadan elde edilen gelir, kanserli çocukların tedavi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak. 2 gün sürecek kampanyada yiyeceklerin yanı sıra el yapımı süs eşyaları ve takılar da satışa sunuldu. Kampanyaya, Kuşadası Tanıtım Vakfı (KUSAV), Tarımda Kadın Kooperatifi, Arven Veteriner Kliniği, Ada Kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi katıldı.

Kampanyada görev alan Doktor Olcay Ulusoy "Bu kampanyayı 3 senedir geleneksel hale getirdik, ama maalesef pandemi yüzünden iki senedir çok randıman alamıyoruz ve düzenli olarak yapamıyoruz. Kanserli çocukların yararına yapıyoruz. Gelirini de ailelere bağışlıyoruz. Satışlarımız fena değil, sıcaklar yüzünden biraz geç başladık. Gece yarısına kadar devam edeceğiz. Kampanyamıza hizmet prensibiyle bu grupta yer alıyor ve çalışıyoruz. Bir sosyal hizmet gönüllü olan herkese de öneriyorum. Bu kulübe değilse de mutlaka bir dernekte sosyal hizmet gönüllüsü olarak çalışmaları gerekir" dedi.

Son dakika haberi! Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası düzenlendi
Son dakika haberi! Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası düzenlendi
Son dakika haberi! Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası düzenlendi
Son dakika haberi! Kuşadası'nda kanserli çocuklara yardım kampanyası düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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