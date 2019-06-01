Kuşadası'nda 7 yıl aradan sonra kiraz festivali heyecanı

Kirazı ile meşhur Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kirazlı mahallesinde kiraz hasadı başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kirazlı Mahallesi muhtarı Mehmet Mersin ve bahçe sahipleri sezonun ilk kiraz hasadını gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Mersin, "Kirazlı mahallesi bahçelerinde Napolyon ve Salihli cinsi kirazların yanı sıra yaklaşık 10 çeşit kiraz yetiştiriliyor. Kirazlarımız iç ve dış pazara hitap ediyor. Kiraz bayramı olarak başlayıp yıllar içinde festivale dönüşen etkinliğe yedi yıldır ara verilmişti. Başkanımız Ömer Günel sayesinde 7 yıl aradan sonra festivalimize yeniden kavuşuyoruz" dedi.

Ekolojik tarımın öneminin arttığı günümüzde bu konuda örnek olan Kirazlı'da yeniden düzenlenmeye başlanan festival ile dikkatlerin ekolojik tarıma çekilmesi planlanıyor. Konuya dikkat çekmek isteyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bahçe sahipleri ile beraber kiraz topladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yaptığı açıklamada; "Tarihi ve doğal güzellikleri nedeni ile bir turizm kenti olarak bilinen Kuşadası'nın aslında ülkemiz tarım faaliyetlerinde özellikle de meyve üretiminde ciddi bir yeri var. Kiraz, şeftali, mandalina gibi yöremize özel meyve cinslerimiz ile sahip olduğumuz toprak ve mikro iklimimiz sayesinde bölgemize has tat ve lezzette meyve üretiyor, bunları da iç ve dış pazarlara gönderiyoruz. Bölgede yetişen kirazımızın bir örneği yok hatta Kuşadası merkezinde bile yok. Burada yetiştirilen kirazın sadece iç pazarda değil yurt dışı pazarında da büyük bir yeri var. Kuşadası Belediyesi olarak tarımın ve tarım üreticisinin öncelikli konularımızdan olduğunu sık sık gündeme getiriyorum.Biz de belediye olarak gerek ekolojik tarımı gerekse bunu duyurmak için en güzel yollardan biri olan kiraz festivalini çok önemsiyor, gelişmesi ve duyurulması için her türlü desteği vermekten mutluluk duyuyoruz.

Bu özelliğimizi de ön plana çıkarmak için 50 yıllık bir geçmişi olan kiraz festivalimizi 7 yıl aradan sonra 9 Haziran Pazar günü tekrar yapacağız. Festivalimizde önceki yıllara göre çok ciddi bir farklılık yaratacağız. Yoğun bir program ve konserler ile zenginleştirilen festivalimiz misafirlerimize çok keyifli saatler yaşatacak. Gün boyu gerçekleşecek etkinliklerimizde yarışmalar, gösteriler ve konserler yer alacak. Ülkemizin en güzel kirazlarını da yeme şansı yakalayacak misafirlerimiz ekolojik tarım ürünleri ve üretimlerimizden de satın alabilecek. Tüm halkımızı 9 Haziran Pazar günü Kuşadası Kirazlı'ya davet ediyorum. Yıllar içinde çok daha fazla geliştirerek, yerli ve yabancı turisti de hasadımıza ortak ederek festivalimizi farklı bir yere taşımak istiyoruz. Neden kiraz festivalimizi turistin ilgisini sadece kiraz festivalimize katılmak için seyahat düzenleyecek boyuta taşıyalım" dedi.

Kiraz Festivali etkinlikleri 9 Haziran günü saat 14.00 da açılış töreni ile başlayıp en son Cem Karaca Yol Arkadaşları ve Suzan Kardeş konserleri ile saat 23.00 da son bulacak. - AYDIN

Kaynak: İHA