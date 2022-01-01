Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyeri yanaştı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyeri yanaştı

Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyeri yanaştı
AA / İbrahim Uzun - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen kruvaziyer limanlarından Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı, yılın ilk gemisini ağırladı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Türkiye'nin önde gelen kruvaziyer limanlarından Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı, yılın ilk gemisini ağırladı.

Norveç bayraklı Viking Sky isimli kruvaziyer, çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu 351 yolcusuyla Ege Port Limanı'na yanaştı.

Yolcular, otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile ören yerlerine götürüldü. Bazı turistlerin Kuşadası çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih ettikleri görüldü.

Geminin 2 gün süreyle limanda kalacağı belirtildi.

Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, sezonun ilk kruvaziyerini ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kuşadası açısından ciddi bir büyüme beklentisi içindeyiz. 2022 yılı itibarıyla zor günleri geride bıraktığımızı, bugünden sonra hızla büyüyerek eski günlere kavuşacağımızı tahmin ediyoruz. 2022 yılında 650 gemiyle 750 bin yolcu rezervasyonumuz var. Bu, ilçenin kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısı."

Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyeri yanaştı

Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı

Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı

 Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar oldu

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar oldu

 Türk-Ermeni ilişkilerinde yeni dönem! Ermenistan, ambargo kararını kaldırıyor

Türk-Ermeni ilişkilerinde yeni dönem! Ermenistan, ambargo kararını kaldırıyor

AA / İbrahim Uzun - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title