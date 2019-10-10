Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışını, Galasataraylı Başkan yaptı

10.10.2019 15:51

Galatasaray taraftarı olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Beşiktaşlılar Derneği Efendi Lokali'nin açılışına katılarak derneğe Atatürk portresi hediye etti. Atatürk portresini duvara "En büyük Beşiktaşlı" diyerek asan Başkan Ömer Günel "Bu lokal Beşiktaşlıların yüreğinin güzelliğine ve efendiliğine çok yakıştı" dedi.



Kuşadası'nda Beşiktaşlılar Derneği Lokali açıldı. "Efendi" adı verilen lokalin açılışına Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve Kuşadalı Beşiktaş taraftarları katıldı.



Lokalin açılışında konuşan Başkan Ömer Günel, Beşiktaşlıların mutluluğuna ve coşkusuna ortak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek "Bugün burada karnaval havasında bir açılış gerçekleşiyor. Bu lokal Beşiktaşlıların yüreğinin güzelliğine ve efendiliğine çok yakıştı. Revize edilmiş olan bu lokal, artık içerisinde maç seyredilebilen sosyal bir yaşam alanı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak spora destek olmak için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" dedi.



BJK Kuşadası Taraftarları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sözer ise lokalin adını, Süleyman Seba'nın "İyi insan olmadan, iyi Beşiktaşlı olunmaz" sözünden hareketle "Efendi Lokali" koyduklarını ifade etti. Sözer "Bu derneğe hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Yenilenen dernek binamız ve içindeki tüm eşyalar Beşiktaşlıların malıdır, tüm Kuşadası'nın malıdır" dedi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Ömer Günel, derneğe hediye ettiği Atatürk portresini "En büyük Beşiktaşlı" diyerek duvara astı. - AYDIN

Kaynak: İHA