HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kuşadası Belediyesi'nden çiftçiye yardım eli

Kuşadası Belediyesi'nden çiftçiye yardım eli
05.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:18

Kuşadası Belediyesi, İncirliova'ya bağlı kırsal Acarlar Mahallesi'nde korona virüs vakasının görülmesi üzerine uygulanan karantina nedeniyle yetiştirdiği kuru soğanları satamayan Yozgatlı çiftçi Seyit Ali Ay'ın (58) imdadına yetişti.

Kuşadası Belediyesi, İncirliova'ya bağlı kırsal Acarlar Mahallesi'nde korona virüs vakasının görülmesi üzerine uygulanan karantina nedeniyle yetiştirdiği kuru soğanları satamayan Yozgatlı çiftçi Seyit Ali Ay'ın (58) imdadına yetişti.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Sosyal İşler Müdürlüğü, üreticinin pazara çıkaramadığı 9 .5 ton soğanı satın aldı. Alınan soğanlar ihtiyaç sahibi aile ve kişilere dağıtıldı.

Yozgat'ta yaklaşık 35 yıldır çiftçilik yapan Seyit Ali Ay, yetiştirdiği 27 ton soğanı satmak için geçtiğimiz 18 Nisan'da İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'ndeki sebze haline geldi. İki gün sonra mahallede yaşayan ve geçimlerini İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli gibi illerde kurulan semt pazarlarında sebze satarak sağlayan 5 pazarcı esnafına koronavirüs teşhisi konuldu. Önlem olarak mahalle karantinaya alınınca Ay'ın soğanları elinde kaldı. Güç duruma düşen ve ürünleri bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çiftçinin imdadına Kuşadası Belediyesi yetişti. Göreve geldiği günden bu yana kentte sosyal belediyecilik alanında birçok başarılı çalışma yürüten Belediye Başkanı Ömer Günel'in verdiği talimatla harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlileri Seyit Ali Ay ile temasa geçti. İncirliova'ya giden ekipler Ay'dan 9.5 ton kuru soğan satın aldı. Alınan soğanlar ihtiyaç sahibi aile ve kişilere dağıtıldı. Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle ses getiren Kuşadası Belediyesi'nin zor durumda kalan çiftçiye yardım eli uzatması esnaf ve vatandaşların takdirini topladı.

Kuşadası Belediyesi olarak her zaman çiftçi ve esnafın yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu süreçte hem esnafımıza hem de çiftçimize destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Zorlu günleri ancak omuz omuza verirsek atlatabiliriz. Seyit Ali Ay'ın elinde kalan soğanlarını satın alarak çok güç bir duruma düşen üreticimize yardımcı olduk. Soğanları da ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Böylece çift taraflı yardımda bulunduk" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin uzattığı yardım eli sayesinde emeklerinin boşa gitmediğini ifade eden Seyit Ali Ay ise "Yozgat'tan Aydın'a gelerek zaman ve para harcadım. Yetiştirdiğim ürünler dökülseydi büyük zarara uğrayacaktım. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu duyarlı davranışıyla beni çok zor bir durumdan kurtardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yaptığı örnek gösterilecek bir davranış" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Ekonomi
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor Ekonomi
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı Ekonomi
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı Ekonomi
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Bülent Uygun Gökhan Gönül Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Kuşadası Belediyesi'nden çiftçiye yardım eli - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:36:23. #1.14#
title