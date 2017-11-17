Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen "35 Yaş Üstü Kurumlar Arası Futbol Turnuvası" oynanan final maçıyla sona erdi.



Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve okula ait halı sahada 10 takımın katılımıyla başlayan turnuva, Adilcevaz Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Final karşılaşmasını, çekişmeli geçen mücadele sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 5-3 kazandı. Oynanan maçlar sonucunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü turnuva birincisi olurken, Adilcevaz Kaymakamlığı ikinci, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu ise üçüncü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı ise İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü takımı oldu. Turnuvada dereceye giren takımlar kupalarını Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'dan aldı. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, güzel bir turnuva düzenlediğini ifade ederek, "İlçemizde yaklaşık bir aydır devam eden turnuva boyunca güzel karşılaşmalar izledik. Bu turnuva sayesinde kurumların birbirleriyle kaynaşmaları sağlandı. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda turnuvada kupa kazanan takımlarımızı da tebrik ediyorum" dedi. - BİTLİS