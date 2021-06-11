Kurum: "Yenilenebilir enerji tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu.