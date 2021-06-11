Kurum: "Yenilenebilir enerji tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi"
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Kurum: "Yenilenebilir enerji tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (1)

Kurum: 'Yenilenebilir enerji tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi'
Kurum: 'Yenilenebilir enerji tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi'
Kurum: 'Yenilenebilir enerji tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi'
Kurum: 'Yenilenebilir enerji tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 3 günde toplam 733 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik.'
Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 3 günde toplam 733 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik."
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Kurum: "Yenilenebilir enerji tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi" - Haberler
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