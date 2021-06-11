Kurum: "Yenilenebilir enerji tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç