Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuruluş Osman dizisi hangi günler yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı? Yeni bölümleri hangi gün?

ATV'nin yoğun ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümünde heyecan dolu dakikalarla izleyenleri kendine hayran bırakacak. Kuruluş Osman dizisinde Osman, Bamsı, Dündar, Gündüz, Bala Hatun, Aygül, Ayşe Hatun, Boran Kongar, Cerkutay, Abdurrahman, Dumrul, Ayaz, Hazal Hatun, Nikola, Flatyos, Demirci Davud, Aksaçlı, Ertuğrul Bey, Lena, Kumral Abdal, Savcı gibi karakterler dikkatleri üzerine çekti. ATV'nin reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi 15 Aralık 2021 saat 20.00 da ekrana gelmektedir. Bu bölüm izleyicileri neler bekliyor? Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman oyuncuları kimlerdir?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit - Osman Bey

Özge Törer - Bala Hatun

Aslıhan Karalar - Burçin Hatun

Serhan Onat - Aybars

Ragıp Savaş - Dündar Bey

Ayşegül Günay - Zöhre

Buse Arslan - Aygül

Eren Hacısalihoğlu - Batur

Nurettin Sönmez - Bamsı Beyrek

Saruhan Hünel - Alişar

Seda Yıldız - Şeyh Edebali

Alma Terziç - Sofia

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN?

Her hafta ATV ekranları sayesinde izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisi, yayınlandığı tarihten bu yana büyük ses getirdi. Herkes tarafından büyük ilgi ile izlenen Kuruluş Osman dizisi her hafta ekranlarda sevenleri kendine hayran bırakıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 15 Aralık 2021 saat 20.00 da izleyiciler ile buluşuyor. Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü ATV ekranında yayınlanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

