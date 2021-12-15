Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuruluş Osman dizisi hangi günler yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı? Yeni bölümleri hangi gün?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek. 15 Aralık 2021 tarihi saat 20.00 da ekranlara gelecek olan dizi izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Kuruluş Osman dizisi Çarşamba günü ATV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor… Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?
ATV'nin yoğun ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümünde heyecan dolu dakikalarla izleyenleri kendine hayran bırakacak. Kuruluş Osman dizisinde Osman, Bamsı, Dündar, Gündüz, Bala Hatun, Aygül, Ayşe Hatun, Boran Kongar, Cerkutay, Abdurrahman, Dumrul, Ayaz, Hazal Hatun, Nikola, Flatyos, Demirci Davud, Aksaçlı, Ertuğrul Bey, Lena, Kumral Abdal, Savcı gibi karakterler dikkatleri üzerine çekti. ATV'nin reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi 15 Aralık 2021 saat 20.00 da ekrana gelmektedir. Bu bölüm izleyicileri neler bekliyor? Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman oyuncuları kimlerdir?
- Burak Özçivit - Osman Bey
- Özge Törer - Bala Hatun
- Aslıhan Karalar - Burçin Hatun
- Serhan Onat - Aybars
- Ragıp Savaş - Dündar Bey
- Ayşegül Günay - Zöhre
- Buse Arslan - Aygül
- Eren Hacısalihoğlu - Batur
- Nurettin Sönmez - Bamsı Beyrek
- Saruhan Hünel - Alişar
- Seda Yıldız - Şeyh Edebali
- Alma Terziç - Sofia
Her hafta ATV ekranları sayesinde izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisi, yayınlandığı tarihten bu yana büyük ses getirdi. Herkes tarafından büyük ilgi ile izlenen Kuruluş Osman dizisi her hafta ekranlarda sevenleri kendine hayran bırakıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 15 Aralık 2021 saat 20.00 da izleyiciler ile buluşuyor. Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü ATV ekranında yayınlanmaktadır.
Her hafta ATV ekranları sayesinde izleyicilerin yoğun ilgisi ile izlenen Kuruluş Osman dizisi, yayınlandığı tarihten itibaren büyük yankı getirdi. Yediden yetmişe büyük ilgi ile izlenen Kuruluş Osman dizisi her hafta ekranlarda sevenleri kendine hayran bırakmaktadır. ATV ekranlarında olan Kuruluş Osman dizisi 15 Aralık 2021 saat 20.00 da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaktadır. Kuruluş Osman dizisi sevenleri ile her hafta Çarşamba günü ATV ekranında buluşmaktadır.
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