Kuru Meyve Sektörü, Sorunlara Birlikte Çözüm Bulacak

Yapılan genel kurul sonrasında belirlenen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, ilk toplantısında sektörün sorunlarının çözümü için üretici, tüccar, ihracatçı ortak hareket etme kararı aldı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığına tekrar seçilen Birol Celep, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, Mehmet Ali Işık ve Gürcan Şen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğine ise Yurtcan Biryol oybirliğiyle seçildi.

Celep, toplantıda yaptığı konuşmada, ana ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ile ilgili komisyonlar oluşturduklarını ve üç ürünle ilgili sorunların çözümü için üretici, tüccar, ihracatçı ortak hareket edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu anlatan Celep, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerde satıştan öte pazarlamaya yoğunlaşmalıyız. Türk üzümünün ortalama ihraç fiyatı ile diğer üretici ülkelerin ihraç ancak bu ürünlerin ortalama ihraç fiyatları arasında önemli farklar var. Bu durum ne üreticiyi, ne tüccarı, ne de ihracatçımızı mutlu ediyor. Komisyonlarımız yapacakları çalışmalarla bu ihraç ürünlerimizin daha katma değerli ihracatının yolunu açacak."