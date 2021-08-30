Kuru domates ihracatında hedef 100 milyon dolar
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Kuru domates ihracatında hedef 100 milyon dolar

Kuru domates ihracatında hedef 100 milyon dolar
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin kuru domates ihracatı yılın 7 aylık döneminde yüzde 32 artarak 55 milyon 850 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin kuru domates ihracatı yılın 7 aylık döneminde yüzde 32 artarak 55 milyon 850 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye, 2020'de 83 milyon dolarlık kuru domates ihraç etti.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise ihracat geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 32 artışla 55 milyon 850 bin dolara çıktı.

Bu dönemde kuru domates ihracatında ilk sırada ABD yer alırken, bu ülkeyi İtalya ve Almanya takip etti. ABD'ye 7 aylık dönemde ihracat yüzde 60 artarak 5 milyon 902 bin dolardan 9 milyon 462 bin dolara çıktı. İtalya'ya 8 milyon 928 bin dolar, Almanya'ya ise 6 milyon 530 bin dolarlık kuru domates ihracatı yapıldı.

Hedef 100 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, yaz aylarının gelmesiyle başta Ege olmak üzere birçok bölgede ovaların domatesle kırmızıya büründüğünü söyledi.

Son yıllarda çiftçilerin bu ürüne yöneldiğini, firmaların da yatırım yaptığını ifade eden Uçak, kuru domatesin katma değerli ihracat anlamında önemli bir alternatif olduğunu aktardı.

Bu yıl bazı ülkelere ihracatın katlanarak arttığına değinen Uçak, "Örneğin İngiltere'ye ihracatımız neredeyse 2'ye katlandı. Rusya raflarında da sadece yaş meyve sebze ürünleriyle değil, mamullerimizle de yer alıyoruz. Bu ülkeye kuru domates ihracatımız artış trendinde." diye konuştu.

Bu sene sıcak havalardan dolayı kuru domates sergilerinin erken kalktığına işaret eden Uçak, "Buna rağmen ürünün kalitesinde herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye, dünya genelinde kuru domateste adından söz ettirir hale geliyor. Yurt dışından gelen talepler ve pazar çeşitliliğini artırarak yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracatı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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