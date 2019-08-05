Kurtdereli Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz kimdir?

Kurtdereli yağlı güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu. Kırkpınar güreşlerindede şampiyonluk yaşayan Ali Gürbüz, 60.sı düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olmayı başardı. Dedesi ve babası da eski güreşçi olan Ali Gürbüz, bu başarısı ile Türkiye'de ilklerin arasına girdi. Peki Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşındadır? Kaç kere başpehlivan oldu?

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Ali Gürbüz, 1987'de Korkuteli - Antalya'da doğdu. Babası eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'dür. 1,5 yaşında iken babasını kanserden kaybetti. Aynı zamanda dedesi ve annesinin dayısı da güreşçidir.

Ali Gürbüz, 11 yaşında iken Kırkpınar'da güreşmeye başladı. Ali Gürbüz'ü pehlivan olan dedesi Mehmet Öztürk ve dayısı Durmuş Durmuş büyüttü. Kırkpınar'da basamakları tek tek çıkan Ali Gürbüz 2008'de başaltında birinci olup, başpehlivanlık için mücadele etme hakkı kazandı.

2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu. 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2019 yılında yapılan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek 3. kez başpehlivan oldu.

650., 651. ve 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek üç kez başpehlivan unvanını kazandı. Cumhuriyet tarihinde bu başarıyı yakalayan 5 güreşçiden biridir.

Ali Gürbüz, evli ve bir çocuğu vardır.