"Kurtalan Yeteneklerini Keşfediyor" projesi kapsamında futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarındaki turnuvalar, final maçlarıyla sona erdi.

Kurtalan Kaymakamlığı himayesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurtalan Spor Kulübü, Kurtalan Kültür Spor Kulübü ve Kurtalan Ekspresi Gençlik Spor Kulübü işbirliği ile yürütülen "Kurtalan Yeteneklerini Keşfediyor" adlı sosyal destek projesi kapsamında 93 kursta eğitim gören bin 116 öğrencinin katılım sağladığı futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarındaki turnuvalar sona erdi.

Kurtalan Kapalı Spor Salonu'nda yapılan final karşılaşmalarında voleybol branşında erkeklerde Gençlik Spor, kızlarda ise Ekspres Anadolu Lisesi, basketbol branşında erkeklerde ve kızlarda Ekspres Anadolu Lisesi, hentbol branşında erkeklerde ve kızlarda Ekspres Anadolu Lisesi, futbolda ise Ekspres Anadolu Lisesi birinci oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve ödül verildi.

Turnuvaya, Kurtalan Kaymakamı Musa Üçgül, İlçe Jandarma Komutanı Murat Karaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, öğretmenler ve veliler katıldı.