KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

İşsizlik oranı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 2.4 düzeyinde sabit kaldı.

Sanayi üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 2.3 ve yıllık yüzde 1.8 yükseldi.

AVRUPA

Birleşik Krallık

Gayri safi yurtiçi hasıla yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.5 büyüdü.

Yıllıklandırılmış gayrisafi yurtiçi hasıla yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bir değişim göstermeyerek yüzde 1.8 büyüdü.

Toplam iş yatırımları yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 0.5'lik artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.

Yıllıklandırılmış toplam iş yatırımları yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki yüzde 1.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 1.5 düştü.

Fransa

Tüketici fiyatları Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.6'lık düşüş sonrasında, yüzde 0.4 düştü.

Tüketici harcamaları Haziran ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.4 arttı.

Euro Bölgesi

Tüketici fiyatları Haziran ayında, bir değişim göstermeyerek yüzde 1.2 arttı

Çekirdek tüketici fiyatları Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.8 artış sonrasında, yüzsde 1.1 arttı.

ABD

Kişisel gelirler Mayıs ayında, Nisan ayında göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.5 arttı.

Kişisel harcamalar Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.6'lık artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.

Chicago satınalma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 54.2 puandan, 49.7 puana geriledi.

Kaynak: DHA

- İstanbul