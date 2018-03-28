Küresel Piyasalar – Nasdaq Dışındaki ABD Borsaları Yükselişle Açıldı

ABD ekonomisinden gelen olumlu ekonomik verilerin de etkisiyle doların güçlenmesine bağlı olarak, teknoloji hisselerinin endeksi Nasdaq dışındaki ABD borsaları yükselişle açıldı.

Bank of America Merrill Lynch'in Facebook hisseleri için beş gün içinde ikinci kez hedef fiyatı düşürmesinin ardından Facebook hisseleri yüzde 4.9 düştü. ABD'de teknoloji şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2.93 kayıpla kapandıktan sonra güne yüzde 0.56 düşüşle başladı ve 6,969.73 puana geriledi.

Dow Jones Endeksi, önceki günkü yüzde 1.42 düşüşün ardından, yeni güne yüzde 0.54 yükselişle 23,985.89 puandan başladı. Dün yüzde 1.73 kayıpla kapanan S&P 500 ise yüzde 0.20 düşüşle 2,607.31 düştü.

Dolar küresel piyasalarda değerlendi, güvenli liman yen karşısında geçen hafta 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.70 artışla tekrar 106.00'nın üzerine yükseldi ve 106.07 yen düzeyine çıktı.

Dolar endeksi ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyümesiyle düne göre yüzde 0.45'lik bir yükselişle 89.776 düzeyine çıktı ve 90.00 seviyesine yaklaştı.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kazanmasına bağlı olarak düne göre yüzde 0.10'luk bir düşüşle başladıktan sonra yüzde 0.44 düşüşle 1.2347 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri geçen hafta yaşanan son altı ayın en büyük düşüşünün ardından, dolardaki değerlenmeye ve piyasalardaki düşüşe bağlı olarak düne göre yüzde 0.004 düşüşle 2.748 düzeyine geriledi.

Asya borsalarından sonra Avrupa borsaları da güne düşüşlerle açıldı.

Stoxx 600 günün ilk işlem seansında yüzde 1.0 düşüş kaydederken, düne göre yüzde 0.06 düşüşle 367.36 düzeyine geriledi. Almanya'da GfK araştırma şirketinin ekonomiye güven beklentisi olumlu olmasına rağmen, teknoloji hisselerindeki satış dalgasından etkilenen DAX yüzde 0.53 düşüşle 11,907.00 puana geriledi. Günün ilk yarısında yüzde 0.35 düşüşle 6,975.62 puana gerileyen FTSE yüzde 14 yükselişle 7,010.27 puana yükseldi. Yüzde 1.0'e yakın kayıpların ardından CAC düne göre yüzde 0.25 düşüşle 5,102.91 puana geriledi. FTSE MIB ise günün ilk yarısı düştükten sonra yüzde 0.05 yükselişle 22,220.53 puana çıktı.

Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ziyaret ettiği ve nükleer silahsızlanma konusunda anlaşıldığı haberlerine rağmen Asya Borsaları da Wall Street'teki teknoloji hisselerinin düşüşlerinden etkilendi.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) kayıplarını genişletti ve düne göre yüzde 1.76 düştü.

Shanghai Borsası düne göre yüzde 1.40 düşüşle 3,122.22 puana gerilerken, günün ilk işlem saatlerinde yüzde 1.71 düştükten sonra düne göre yüzde 2.50 kayıpla 30,022.53 düzeyine geriledi. Dün yüzde 2.65 artışla artışla kapanan Nikkei yüzde 1.34 düştü ve 21,031.31 puana geriledi. KOSPI ise yüzde 1.34 düşüşle 2,419.29 düzeyine geriledi. - İstanbul