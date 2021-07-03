Kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı, sıkı denetimler sürüyor
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Kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı, sıkı denetimler sürüyor

Kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı, sıkı denetimler sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi doğu illerinden batı illerine yapılan hayvan sevkiyatlarında kamyon ve tırları durdurarak sevkiyat ile ilgili evrakları denetliyor.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi doğu illerinden batı illerine yapılan hayvan sevkiyatlarında kamyon ve tırları durdurarak sevkiyat ile ilgili evrakları denetliyor.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, E-88 karayolu Yozgat girişi Muslubelen mevkiinde yapılan denetimlerde kurbanlık hayvan taşıyan kamyon ve tırları durdurarak hayvanların sayılarını, veteriner sağlık belgelerini, pasaportlarını ve kulak küpelerinin kontrolünü yapıyor. Kontrolde sevk için hazırlanan belgelerde eksik olan kurbanlık hayvanların sevkine ve pazara girişine izin verilmiyor. Besiciler de büyük emekle ve özenle yetiştirdikleri hayvanları sağ salim pazarlara ulaştırarak görücüye çıkarmayı hedefliyor.

Denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Şükrü Ayan, "Amacımız insanlarımızın sağlıklı gıda tüketmeleri kurban vazifelerini iyi bir şekilde içlerine sinecek şekilde yerine getirmeleri amacıyla kurbanlık hayvan sevklerinde istediğimiz belli kriterler içerisinde hayvanların kurban pazarına girişini sağlıyoruz" dedi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yetiştirdiği 22 büyükbaş hayvanı Bursa'nın Aladdinbey ilçesine götürdüğünü söyleyen besici Gökhan Aydın, "Akşam 8'de yükledim o saaten beri de yoldayım. Bir iki gün yol çekiyoruz ona da katlanıyoruz. Hayvanlar 3 yaşında, bunları besledim, emek verdim. Yemidir, arpasıdır, samanıdır. Biz kendi emeğimizi bile saymıyoruz, bugünlere getirdik zahmeti çok. Pazara götürüyoruz, satacağız müşterilerimizi bekliyoruz. Hayvanlarımız 600 kilogramdan bir ton 100 kiloya kadar var. Bizi durdurdular hayvanlarımızın küpelerini kontrol ettiler, aşı olup olmadıklarını kontrol ettiler, sevklerine baktılar. Kamyonlara çıkıp yetkililer hayvanları incelediler. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız çıkmadı" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı, sıkı denetimler sürüyor
Kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı, sıkı denetimler sürüyor
Kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı, sıkı denetimler sürüyor
Kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı, sıkı denetimler sürüyor
Kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı, sıkı denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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