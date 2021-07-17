Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
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Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor

Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda satışa sunulan 1 ton ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa, 22 bin TL fiyatla alıcısını bekliyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda satışa sunulan 1 ton ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa, 22 bin TL fiyatla alıcısını bekliyor.

Pazarın en ağır ve en pahalı boğası olan Paşa'yı almak isteyenler fiyatını öğrendikten sonra almaktan vazgeçerken boğayı, Erzurum'un Aşkale ilçesinden getiren Enes Şişman, Paşa'ya henüz talip çıkmadığını belirtti.

Akoluk Mahallesi'nde kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda özellikle büyükbaş hayvanların daha fazla olduğu gözlenirken, yaklaşık 4 bin kadar kurbanlıktan yüzde 60'nın satıldığı belirtildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinden getirdiği kurbanlıkların büyük bir bölümünü sattığını belirten Alpaslan Bülbül, "60 kadar büyükbaş hayvan getirmiştik, 3 tane kaldı. Kurbanlıklara rağbet var. En düşük kurbanlığın fiyat 6 bin TL'den başlıyor, 20-25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Çadır sayısı önceki yıllara göre biraz daha az. Çadırlar şehre biraz uzak olduğu için gelen sayısı az oluyor" dedi.

Satışların henüz istedikleri gibi olmadığını belirten Muhammet Kalkan ise Gümüşhane'nin Köse ilçesinden getirdiği 30 kadar kurbanlığı satmaya çalıştığını ifade ederek "Satışlar, henüz umduğumuz gibi olmadı. Pazara müşteri gelmiyor. Önceki yıllarda satışlarımız daha iyiyidi. Pandemiden dolayı insanlar gelmeye çekiniyor" diye konuştu.

Pazarın en kilolu boğasını Erzurum'un Aşkale ilçesinden getirerek 22 bin TL'den satışa sunan Enes Şişman da "Paşa" ismini koyduğu boğaya henüz alıcı çıkmadığını söyledi. Pazarda en kilolu ve en pahalı boğayı sattığını belirten Şişman, "Pazarın en kilolu hayvanı burada. Yaklaşık 1 ton ağırlığında şimdilik satamadık. Fiyatı 22 bin TL alıcısını bekliyoruz. Bu pazarda bundan pahalı ve kilolusunu henüz görmedim. Bakımı çok zor günlük masrafı 50 TL'yi buluyor" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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