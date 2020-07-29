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Kurban Bayramı'nda YHT'ler ek sefer yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek Yüksek Hızlı Tren seferleri düzenleneceğini duyurdu.

29.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT)seferlerinin arttırılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek. Ek YHT'ler Ankara'dan saat 09.00, İstanbul'dan saat 16.45'te hareket edecek. Trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasite ile sefer yapmaya devam edecek olan ek YHT'lerle 3 binin üzerinde ilave kapasite sunulmuş olacak" denildi.

MARMARAY VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ

Açıklamada ayrıca, Marmaray ve Başkentray'ın da bayram boyunca ücretsiz olacağı kaydedilerek, "Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Kurban Bayramı'nda kentiçi yolcu taşımacılığı da ücretsiz olarak sağlanacak. Karar kapsamında, perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece 31 Temmuz günü saat 00.00'dan başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray da ücretsiz olacak" ifadelerine yer verildi.

Kurban Bayramı'nda YHT'ler ek sefer yapacak

Kaynak: DHA

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