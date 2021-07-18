Kurban Bayramı havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban Bayramı havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü

Kurban Bayramı havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. Birçok şehre uçak biletleri günler öncesinden tükenirken, İstanbul-Antalya arası ekonomi sınıfı bileti 872 liradan satıldı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar havayollarına akın edince bilet fiyatları tavan yaptı. Artan talep nedeniyle İstanbul-Antalya arasında bir kişi ekonomi tek yön gidiş bileti 399 lira ile 872 lira arasında satıldı. Bir kişi tek yön Business bilet ise bin 362 lira ile bin 785 lira arasında satıldı.

Uçak biletleri günler öncesinden tükendi

9 günlük bayram tatili nedeniyle uçak biletlerine yoğun ilgi yaşandı. Artan talep üzerine yüzlerce ek sefer koyan havayolu şirketleri talebi karşılamakta zorlandı. Van, Muş, Diyarbakır, Antalya, Bodrum seferlerinin biletleri günler öncesinden tükendi. Havayolu şirketleri talebin çok olduğu bu bölgelere ek seferler düzenledi. - İSTANBUL

Kurban Bayramı havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü
Kurban Bayramı havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü
Kurban Bayramı havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü
Kurban Bayramı havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Günlük 518 lira alacağınız var, işte hesaplama yöntemi
Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Günlük 518 lira alacağınız var, işte hesaplama yöntemi
Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu
Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Yener Demet Akalın Zeynep Bastık Erkan Petekkaya
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban Bayramı havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 13:23:36. #1.16#

title