Galatasaray tribünlerinin simge isimlerinden biri olan Mehmet Fatih Kiriş, maçlara yanında Kur'an-ı Kerim taşıyarak katılmasıyla biliniyordu. Kendine özgü bu tavrı, taraftarlar arasında büyük saygı topladı ve onu bir efsane haline getirdi. Sarı-kırmızılı renklerle kurduğu gönül bağı, binlerce insanın kalbine dokundu. Peki,Kuran-ı Kerim'le maçlara giden Galatasaray taraftarı Mehmet Fatih Kiriş neden öldü?

GALATASARAY TARAFTARI MEHMET FATİH KİRİŞ HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaray sevdasıyla tanınan ve maçlara elinde Kur'an-ı Kerim ile giden Mehmet Fatih Kiriş'ten acı haber geldi. Kiriş'in vefatı, sarı-kırmızılı camiayı ve onu tanıyan futbolseverleri derin bir üzüntüye boğdu. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden peş peşe taziye mesajları paylaşmaya başladı.

GÖNLÜNÜ GALATASARAY'A ADAYAN BİR SEMBOL: MEHMET FATİH KİRİŞ

Galatasaray tribünlerinin simge isimlerinden biri olan Mehmet Fatih Kiriş, maçlara yanında Kur'an-ı Kerim taşıyarak katılmasıyla biliniyordu. Kendine özgü bu tavrı, taraftarlar arasında büyük saygı topladı ve onu bir efsane haline getirdi. Sarı-kırmızılı renklerle kurduğu gönül bağı, binlerce insanın kalbine dokundu.

"HAFIZ FATİH" OLARAK BİLİNİYORDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, stadyum girişinde Kur'an-ı Kerim taşıyan Mehmet Fatih Kiriş, "Hafız Fatih" lakabıyla anılıyordu. Maneviyatı ve futbol sevgisini bir araya getiren bu özel figür, sadece Galatasaray taraftarlarının değil, birçok sporseverin de takdirini kazanmıştı.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Mehmet Fatih Kiriş'in vefat nedeni hakkında şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesi ya da yetkili mercilerden gelecek net bilgiler doğrultusunda ölüm sebebine dair açıklamaların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bazı kaynaklarda Mehmet Fatih Kiriş'in kalp krizi nedeniyle öldüğü yer aldı.