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Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi

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Merkez Bankası dövizden TL'ye dönüşüm sağlayamayan bankalardaki euro ve dolar hesapları için daha önce uygulayacağını açıkladığı yüzde 1.5 komisyon uygulamasını 3 ay erteledi.

Merkez Bankası'nın cuma günü bankalara gönderdiği yazı ile komisyon uygulaması için 21 Ocak olan tarih 15 Nisan'a ertelendi.

YÜZDE 20 DÖNÜŞÜM İÇİN TARİH 8 TEMMUZ'A ÖTELENDİ

TCMB yüzde 20 oranında dönüşüm için daha önce 18 Mart olarak belirlediği tarihi de 8 Temmuz'a öteledi. Banka, 2020 sonunda döviz komisyon oranlarını sıfırlamıştı.

Banka 2021 sonunda ise dövizden TL'ye dönüşün belli bir oranın altında kalanlar için ilgili oranın belirgin artırılacağını açıklamıştı.

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