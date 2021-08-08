Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri yeşil sahada ter attı
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Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri yeşil sahada ter attı

Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri yeşil sahada ter attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri düzenlenen halı saha maçında buluşarak ter attı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri düzenlenen halı saha maçında buluşarak ter attı.

Din görevlisi İbrahim Yılmaz ve Yaşar Özen'in gözetiminde yapılan dostluk maçında büyük heyecan yaşanırken, Gazi Süleymanpaşa Camii ile Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri, düzenlenen halı saha maçında buluştular.

Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu'na devam eden öğrenciler arasında düzenlenen dostluk maçını Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri 9-6 kazandı.

Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Gazi Süleymanpaşa Camii Müezzin Kayyımı Yaşar Özen, Yaz Kur'an-ı Kerim Kurslarına devam eden öğrencileri, dostluk maçıyla kaynaştırmak istediklerini söyledi.

Düzenlenen karşılaşmaya katılım gösteren Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Yılmaz ve öğrencilerine teşekkür eden Özen, "Öğrencilerin stresini azaltmak ve onları derslere motive etmek için böyle bir organizasyon düzenledik. Çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yapılan etkinliğin diğer kurslara da yayılmasını temenni eden Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Yılmaz ise bu tür aktivitelerin kurslara katılımı arttıracağını söyleyerek, etkinliklerin öğrencilerin başarısını ve öğrenci sayısını artırdığını ve aktivitelere katılım göstermek için daha başarılı olduklarını belirtti.

Etkinlik öğrencilere yapılan ikramın ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri yeşil sahada ter attı
Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri yeşil sahada ter attı
Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri yeşil sahada ter attı
Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri yeşil sahada ter attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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