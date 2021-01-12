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Kupada maçın ardından

12.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:46
Kupada maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, kupadaki rüyalarının sona erdiğini ve lige odaklanacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, kupadaki rüyalarının sona erdiğini ve lige odaklanacaklarını söyledi.

Fazlı Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tur atlayan rakiplerini tebrik etti.

Sahaya tur atlamak için çıktıklarını belirten Tan, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirdi.

İlk dakikalarda üçüncü bölgede baskılı oynadıklarını ve oyunu kontrol eden tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Tan, "Çok erken dakikalarda penaltıyla mağlup duruma düştük. Geriye düştükten sonra rakibimiz katı bir savunma uyguladı. Topa sahip olan taraf gibi göründük ama ikinci bölgede zayıf kaldık. Basit hatalardan iki gol yedik ve devre 3-0 bitti. İkinci yarı pas yapan ve kontrolü eline alan bizdik. Rakibimiz yine savunmada başarılıydı. Üretken olamadık. Maçta konsantrasyon konusunda eksiktik. Kupadaki rüyamız sona erdi. Devre arasında eksiklerimizi tespit edip ligdeki maç hazırlıklarımıza başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Tan, bir basın mensubunun, "Ali Akman değişiklikten sonra direk soyunma odasına gitti. Bu bir tepki miydi?" sorusuna, "Ali'nin sakatlığı yok. Oyunda farklı bir düşüncemiz oldu. Rakibimiz katı savunma yaptığı için Ali'nin stoperler arasında kaybolduğunu düşündük. Tamamen taktiksel bir değişiklik oldu. Her oyuncu sahada kalmak ister. Herhalde onun üzüntüsüyle soyunma odasına geçiş yaptı." cevabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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