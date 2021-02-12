Kupa maçında sakatlanan Beşiktaşlı Montero, 1 ay sahalardan uzak kalacak
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Kupa maçında sakatlanan Beşiktaşlı Montero, 1 ay sahalardan uzak kalacak

12.02.2021 17:24 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:48

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı Francisco Montero, 1 ay forma giyemeyecek.

Beşiktaş'a Türkiye Kupası'nda oynadığı Konyaspor maçında sakatlanan İspanyol oyuncu Francisco Montero'dan kötü haber geldi.

Sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen 22 yaşındaki futbolcunun 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Buna göre, İspanyol stoper, bu sürede Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında takımını yalnız bırakacak.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun bugün gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir. Montero'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

14 MAÇTA OYNADI

Francisco Montero, bu sezon 10'u Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 14 maçta siyah beyazlı formayı giydi.

Kupa maçında sakatlanan Beşiktaşlı Montero, 1 ay sahalardan uzak kalacak
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