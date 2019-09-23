Kupa maçına özel otobüs hatları

23.09.2019 13:24

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü ön eleme turunda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Kocaelispor'un maçına gitmek isteyen taraftarlar için ek otobüs seferleri gerçekleştirecek.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü ön eleme turunda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Kocaelispor'un maçına ek otobüs hattı koyarak vatandaşların Kocaeli Stadyumu'na ulaşımını aktarmasız olarak sağlayacak. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 24 Eylül Salı günü saat 20.30'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maça özel otobüs seferlerle düzenleyerek vatandaşların maça ulaşımını kolaylaştıracak. 3 farklı noktadan hareket edecek otobüslerin kalkış noktaları ise Karamürsel Otogar, Körfez, İzmit Otogarı olarak belirlendi.



Bu kapsamda UlaşımPark, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin Akçaray kapısından 15KS hat koduyla ring seferleri gerçekleştirecek. Taraftarlar otogar bölgesine tramvayla gelerek saat 19.00'dan itibaren ring seferi gerçekleştirecek 15KS numaralı otobüsle Kocaeli Stadyumu'na erişim sağlayacak. Körfez bölgesinden toplamda 3 sefer ile taraftarların Kocaeli Stadyumu'na ulaşımı sağlanacak. Saat 18.30, 18.40 ve 18.50'de Kirazlıyalı merkezden hareket edecek otobüsler, Körfez, Derince, İzmit'ten geçerek Kocaeli Stadyumu'na gelecek. Bir diğer sefer de Hereke merkezden saat 19.00'da hareket edecek ve bu bölgede ikamet eden futbolseverlerin stadyuma ulaşımını kolaylaştıracak.



Karamürsel'den de toplamda 3 sefer gerçekleşecek. Karamürsel Otogar'dan saat 18.45 ve 19.00'da hareket edecek otobüsler sırasıyla Gölcük - Değirmendere - Başiskele ve son olarak da Kocaeli Stadyumu'na ulaşacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA