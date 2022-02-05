Kuntz'un izlediği maçta şov yaptı! Enes Ünal gol makinesine dönüştü - Haberler Spor
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Kuntz'un izlediği maçta şov yaptı! Enes Ünal gol makinesine dönüştü

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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A Milli Takım'ın forvetlerinden Enes Ünal, İspanya'da fırtınalar estiriyor. Getafe'nin Levante'yi 3-0 yendiği maçta 2 şık gol atan Enes, son 12 karşılaşmada 9 kez fileleri sarstı. Enes'in double yaptığı karşılaşmayı Kuntz da tribünden takip etti.

Bu sezon Getafe performansıyla İspanya'da dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal'ın yükselişi Levante karşısında da sürdü. Getafe'nin Levante'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol Enes Ünal'dan geldi.

Kuntz'un izlediği maçta şov yaptı! Enes Ünal gol makinesine dönüştü

ŞIK GOLLER

Enes 1. dakikada şık kafa golüyle açılışı yaptı. 29. dakikada ise ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Son sözü 90+4'te Carles Alena söyledi.

Kuntz'un izlediği maçta şov yaptı! Enes Ünal gol makinesine dönüştü

KUNTZ DA TAKİP ETTİ

Eenes, son 12 karşılaşmada 9 kez gol sevinci yaşadı. Enes'in yıldızlaştığı karşılaşmayı A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz da takip etti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Stefan Kuntz, Enes Ünal, Spor, Haber

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