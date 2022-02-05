Kuntz'un izlediği maçta şov yaptı! Enes Ünal gol makinesine dönüştü
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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A Milli Takım'ın forvetlerinden Enes Ünal, İspanya'da fırtınalar estiriyor. Getafe'nin Levante'yi 3-0 yendiği maçta 2 şık gol atan Enes, son 12 karşılaşmada 9 kez fileleri sarstı. Enes'in double yaptığı karşılaşmayı Kuntz da tribünden takip etti.
Bu sezon Getafe performansıyla İspanya'da dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal'ın yükselişi Levante karşısında da sürdü. Getafe'nin Levante'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol Enes Ünal'dan geldi.
ŞIK GOLLER
Enes 1. dakikada şık kafa golüyle açılışı yaptı. 29. dakikada ise ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Son sözü 90+4'te Carles Alena söyledi.
KUNTZ DA TAKİP ETTİ
Eenes, son 12 karşılaşmada 9 kez gol sevinci yaşadı. Enes'in yıldızlaştığı karşılaşmayı A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz da takip etti.