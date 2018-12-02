Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kayhan Görevinden İstifa Etti

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, oda başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, yaptığı yazılı açıklamada, 1996 yılında kurulan Kumluca Ziraat Odasında 2011 yılında üyelerinde teveccühüyle göreve seçildiklerini hatırlattı.

Göreve geldiği günden bu yana odanın birikmiş borçlarının ödendiğini, yeni hizmet binasının inşa ettirildiğini belirten Kayhan, "Ayrıca zeytin üreticilerimiz için zeytin yağı fabrikası sıkma ünitesini kurduk. Bu işleri çiftçilerimizin aidatlarından oluşan öz sermayemiz ile yaptık. Bu sermayede tüyü bitmedik yetimlerin hakkı olduğunu düşünerek bu bilinçle harcadık. Bir kuruş yemedik, bir kuruş da yedirtmedik. Bundan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kayhan, buna karşın bazı eleştirilere maruz kaldığını dile getirerek, "1 Mart 2011 tarihinde başladığı ve 8 yıl namusu, şerefiyle yaptığı Kumluca Ziraat Odası Başkanlığından istifa ettiğini" kaydetti.