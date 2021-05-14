KUMLU'DA GÖRME ENGELLİLER İÇİN MÜZİK KURSU
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KUMLU'DA GÖRME ENGELLİLER İÇİN MÜZİK KURSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kumlu İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, özel eğitime tabi tutulan görme engelliler için müzik kursu açıldı.

HATAY'ın Kumlu İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, özel eğitime tabi tutulan görme engelliler için müzik kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce özel eğitime tabi tutulan görme engelliler için açılan gitar ve şarkı söyleme kursuna katılan kursiyerler gitar çalıp şarkılar söyledi. Kursiyerleri ziyaret eden Kaymakam Ercan Kayabaşı, bağlama çaldı. Kayabaşı'na şarkıları ile eşlik eden kursiyerler hoşça vakit geçirdi.

'MÜZİĞİ ÇOK SEVİYORUM'

Müziğe olan tutkusu ile becerisini daha da ileriye taşımaya kararlı olduğunu söyleyen görme engelli Nisa Berkgöz, 'Müziğe ve gitar çalmaya merakım vardı. Halk Eğitim Merkezi'nde kurs açıldığını duydum. Çok mutlu oldum. Aldığım kursla gitar çalmaya başladım. Şarkı söylemeyi de sevdiğim için farklı enstrümanlar da çalmayı istiyorum. Hem gitar çalmayı ve hem de şarkı söylemeyi çok istedim. Şimdi güzel bir yol katediyorum. İnşallah daha iyi olur' dedi.

'HAYATIMA BIRŞEYLER KATMAK ISTEDIM'

Görme engelli Halil İbrahim Uslu ise, hayatına bir şeyler kat etmek için kursa devam ettiğini belirterek 'Kursa devam ediyor ve kendimi geliştiriyorum, güzel çalıp söylüyorum. Ben müziği çok sevdiğim için ilgilenmeye devam ediyorum. Gittiğim okullarda eğitim almıştım ama burada da devam ediyorum, açıkçası ben müziği çok seviyorum' diye konuştu.

BİRLİKTE KONSER VERECEKLER

Müdürlüğünü Hasan Duman Yurtseven'in yaptığı Halk Eğitim Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında görme engelli kursiyerlerle sohbet eden kaymakam Ercan Kayabaşı, kendisinin de bir müziksever ve müzik icraatçısı olduğunu söyledi. Özel eğitime tabi tutulan görme engelli kursiyerlerle gelecek günlerde Hatay'da bir konser verme niyetinde olduğunu anlatan Kaymakam Kayabaşı, Kumlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan müzik kursunun iki açıdan çok önemli olduğunu belirtti. Kayabaşı, 'Öncelikle bu yavrularımızın müzik becerilerini ortaya çıkarmak, geliştirmek ve ileride hayatlarını etkileyebilecek düzeyde bir kaliteye yükseltmektir. İkinci bir amacı da evrensel olan müzik dilinin bu yavrularımıza öğretilerek toplumdaki dezavantajlı grupların dezavantajlarını ortadan kaldırmak adına, yine bu yavrularımızın topluma entegre edilmesi ve sosyal becerilerini artırarak toplumda eşit düzeyde birey olmasını sağlamak amacıyla açtığımız bir kurstur' dedi.

Kursta birbirinden yetenekli kursiyerlerin olduğunu ifade eden Kayabaşı şunları söyledi

'Bu bizi daha da cesaretlendirdi. Kursun açılmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize öğreticilerimize teşekkür ediyorum ama burada asıl bir teşekkürü hak eden varsa o da yavrularımızın kıymetli, cefakar ve fedakar aileleridir. O ailelerimizin bu gayreti olmasa, özverisi olmasa bizler bu kursları açmaya cesaret edemezdik. Ben o yüzden öncelikle yavrularımızı tebrik ediyorum ve yavrularımızın bugüne gelmesinde çok büyük emeği olan ailelerine de teşekkür ediyorum.?

KUMLU'DA GÖRME ENGELLİLER İÇİN MÜZİK KURSU
KUMLU'DA GÖRME ENGELLİLER İÇİN MÜZİK KURSU
KUMLU'DA GÖRME ENGELLİLER İÇİN MÜZİK KURSU
KUMLU'DA GÖRME ENGELLİLER İÇİN MÜZİK KURSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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