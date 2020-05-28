Kümeste uyuşturucu saklayan şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi Kümeste uyuşturucu saklayan şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi Ataşehir'de bir kümeste toprağa gömdükleri kavanozda uyuşturucu saklayan ve burada uyuşturucu satışı yapan şahıslar polis tarafından yakalandı.

Kümeste uyuşturucu saklayan şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Ataşehir'de bir kümeste toprağa gömdükleri kavanozda uyuşturucu saklayan ve burada uyuşturucu satışı yapan şahıslar polis tarafından yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kümes içerisinde iki şahsın uyuşturucu madde sakladıkları ve burada uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini alan polis harekete geçti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince adreste yapılan çalışmalarda Onur G. ve Ercan H. isimli şahıslar yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, toprağa gömülü vaziyette bir kavanoz içerisine gizlenmiş halde; 373 adet extacy hap, 1,44 gram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan 25 Mayıs 2020 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA