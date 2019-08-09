09.08.2019 10:24

Türkiye'nin yumurta üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalışla 1,5 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Haziranda 1,5 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Haziranda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 96 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 13,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,9 geriledi. Haziranda kesilen hindi sayısı 395 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, söz konusu ayda aylık bazda yüzde 12,8, yıllık bazda ise yüzde 5,6 düştü ve 168 bin 522 ton olarak gerçekleşti.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 14,8 azaldı ve 3 bin 968 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 36 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi haziranda aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi 2018'in haziran ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Kaynak: AA