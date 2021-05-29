Küme düşmenin kaldırılması artık söz konusu değil! TFF, ligleri tescil ederek son noktayı koydu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-21 sezonu Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki takım sayılarını tescil etti. Süper Lig 20 takım, TFF 1. Lig ise 19 takımla oynanacak. 'Küme düşme kaldırılsın' başvurusu yapan takımların beklentileri suya düştü.

2021-22 sezonlarındaki takım sayıları belirlendi. TFF, planlanan programdan değişiklik yapmadı. TFF'nin yaptığı açıklamada, "2020-2021 sezonu Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig tescil edilmiştir. 2021-2022 sezonunda Süper Lig 20 takımın, 1. Lig 19 takımın, TFF 2. Lig 39 takımın, TFF 3. Lig 55 takımın katılımı ile oynanacaktır" ifadeleri yer aldı.

DÜŞME KESİNLEŞTİ

Böylece 'Küme düşme kaldırılsın' şeklinde kulüplerden gelen talepler karşılık bulmamış oldu. Alınan karar sonrası BB Erzurumspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Denizlispor'un önümüzdeki yıl TFF 1. Lig'de mücadele etmesi kesinleşti.