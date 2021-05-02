Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti
Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu ve küme düştü. Maçın hemen ardından Denizlisporlu bazı futbolcuların eğlenceli tavırları ve gülen yüzleri sosyal medyada taraftarlardan tepki gördü.
Süper Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Denizlispor küme düştü. Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyamadı. Maçın ardından ev sahibi ekipte bazı futbolcuların mutlu görüntüsü ise tepki çekti.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
2 sezon önce şampiyon olarak Süper Lig'e adını yazdıran Denizlispor'da 90 dakika bitiminde oyuncuların görüntüsü dikkat çekti. Taraftarlar futbolcuların görüntüsüne tepki gösterdi. Sosyal medyada futbolcuların fotoğraflarını paylaşan taraftarlar sert eleştirilerde bulundu.