Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti

Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu ve küme düştü. Maçın hemen ardından Denizlisporlu bazı futbolcuların eğlenceli tavırları ve gülen yüzleri sosyal medyada taraftarlardan tepki gördü.

Süper Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Denizlispor küme düştü. Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyamadı. Maçın ardından ev sahibi ekipte bazı futbolcuların mutlu görüntüsü ise tepki çekti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

2 sezon önce şampiyon olarak Süper Lig'e adını yazdıran Denizlispor'da 90 dakika bitiminde oyuncuların görüntüsü dikkat çekti. Taraftarlar futbolcuların görüntüsüne tepki gösterdi. Sosyal medyada futbolcuların fotoğraflarını paylaşan taraftarlar sert eleştirilerde bulundu.

Küme düşen Denizlispor'da bazı futbolcuların maçtan sonra mutlu tavırları tepki çekti
Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu
Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor
Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor
Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Gençlerbirliği'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım
Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Gençlerbirliği'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Müge Anlı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cyle Larin Fatih Terim Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 20:57:01. #1.14#

title