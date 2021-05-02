Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti

Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu ve küme düştü. Maçın hemen ardından Denizlisporlu bazı futbolcuların eğlenceli tavırları ve gülen yüzleri sosyal medyada taraftarlardan tepki gördü.