Kümaş Manyezit'in satışı için anlaşma imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kümaş Manyezit'in satışı için anlaşma imzalandı

04.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:08
Kümaş Manyezit'in satışı için anlaşma imzalandı

Yıldız Holding'in iştiraki Kümaş Manyezit'in OYAK bünyesindeki Erdemir'e satışı için anlaşma imzalandı.

Yıldız Holding'in iştiraki Kümaş Manyezit'in OYAK bünyesindeki Erdemir'e satışı için anlaşma imzalandı.

Yıldız Holding'in açıklamasına göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen 340 milyon dolar işletme değeri üzerinden yapılan anlaşmanın ardından yasal onayların alınmasıyla hisse devri gerçekleşecek.

Gözde Girişim tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, yüzde 49'u Yıldız Holding AŞ'ye, yüzde 51'i ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ait olan Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 100'ünün ilgili yasal onaylar alındıktan sonra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'a, 340 milyon dolar işletme değeri üzerinden devri için anlaşma imzalandı. Bu süreçte Yıldız Holding ve Gözde Girişim'e, Ünlü&Co tarafından münhasır finansal danışmanlık hizmeti verildi.

"Kümaş Manyezit, Yıldız Holding bünyesinde büyük değer kazandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Kümaş Manyezit'in Erdemir'e satışı hakkında şunları kaydetti:

"Ana faaliyet alanlarımız olan gıda ve perakendeye odaklanarak büyüme stratejimizi sürdürürken, girişim sermayesi şirketimiz Gözde Girişim aracılığıyla farklı sektörlerdeki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gözde Girişim'in 2012 yılında satın aldığı Kümaş Manyezit, holdingimiz bünyesinde bulunduğu süre içinde büyük değer kazandı. Dünya genelindeki kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine tek başına sahip olan Kümaş Manyezit, pandemiye rağmen 2020 yılında da faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Daha önce ithal edilen yüzde 98 magnezyum oksit (MgO) içerikli fused manyezitin yüzde 100'ünü kendisi üretebilir hale gelen Kümaş, toplam satış miktarını 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 14 artırmayı başararak Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladı. Bugün verimliliği ve karlılığı son derece yüksek seviyeye ulaşan Kümaş Manyezit'i daha da büyük değer kazanmış bir şirket olarak devrediyoruz. Erdemir çatısı altında Kümaş'ın başarılarının artarak sürmesini diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fikri Sağlar Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Erol Bulut Güven Yalçın Abdullah Avcı Fırat Aydınus Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Ocak Kaza Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kümaş Manyezit'in satışı için anlaşma imzalandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 21:13:55. #1.14#
title