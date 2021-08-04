Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor
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Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Spor

- Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor Tokat'ta kulüpsüz kalan minik okçu, apartmanla odunluklar arasında kalan koridorda Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

- Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor

TOKAT - Tokat'ta kulüpsüz kalan minik okçu, apartmanla odunluklar arasında kalan koridorda Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Tokat Büyükbeybağı Mahallesi'nde ikamet eden 6. sınıfı öğrencisi 11 yaşındaki İsmail Kahraman, 'Diriliş Ertuğrul' dizinden etkilendi. Halası tarafından okçuluk eğitimi için bir kursa yazdırılan Kahraman, geleneksel okçuluğa yöneldi. 9 yaşında Sinop'ta düzenlenen yarışmada 2. olarak ilk ödülünü kazanan genç sporcu, 2019 yılında Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda da birinci oldu. Başarıları ile gelecek vadetmeye başlayan minik okçu, kulübünden ayrılarak bireysel olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 2 aydır ikamet ettiği apartmanın arka tarafında odunluklarla bina arasında kalan alanda antrenman yapan Kahraman, 7 Ağustos 2021 tarihinde Konya'da yapılacak olan Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kulübünden ayrıldı, bireysel çalışmaya karar verdi

Diriliş Ertuğrul' dizinden etkilenerek 9 yaşında okçuluğa başladığını söyleyen İsmail Kahraman, "Benim gibi okçuluğa hevesli olan çocuklara bu sporu tavsiye ederim. Çeşitli kulüplerde çalıştıktan sonra ayrıldım. Bireysel çalışmaya karar verdim. Yaklaşık 2 aydır evimizin arkasındaki alanda çalışıyorum" dedi.

Kahraman, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalyayı kazandıran milli okçu Mete Gazoz'u izlerken gururlandığını, onun gibi dereceler elde etmeyi istediğini sözlerine ekledi.

Baba İbrahim Kahraman da oğlunun Mete Gazoz gibi Türkiye'yi temsil etmesini arzu ettiğini belirtti.

Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor
Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor
Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor
Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor
Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor
Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor
Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor
Kulüpsüz kalan okçu, apartman arkasında şampiyonaya hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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