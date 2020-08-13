Kulüpler Birliği Vakfı, Süleyman Seba'yı andı Kulüpler Birliği Vakfı, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Centilmenliği ve duruşuyla Türk futbolunun sembol isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının 6. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA